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Может ли коронавирус стать хроническим заболеванием

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Может ли коронавирус стать хроническим заболеванием
Фото: Pixabay

Люди, заболевшие коронавирусом, в большинстве случаев успешно от него излечиваются. Последствия ковида, которые наблюдаются у некоторых пациентов после перенесенного заболевания, нередко вызываются психосоматикой. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По словам специалиста, коронавирус до сих пор не стал хронической болезнью. Это означает, что в будущем ситуация вряд ли изменится.

— Хронические вирусные заболевания — это такие заболевания, как ВИЧ, гепатит C, гепатит B, вирус герпеса. Ковид уже два года почти циркулирует, за это время он не стал хронической болезнью. Если бы стал, мы бы об этом знали хорошо, — рассказал эксперт.

Он отметил, что под хроническим течением коронавируса может подразумеваться постковидный синдром.

Однако по поводу постковидного синдрома мнения также разнятся, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Насчет постковидного синдрома — на самом деле сейчас и в мире, и в России есть разные воззрения. Не надо отбрасывать психосоматику, когда человек сам себя «накачивает». Есть целая наука, которая этим занимается. Надо идти к выздоровлению и выздоравливать, — уверен Нетесов.

Даже если у человека во время заболевания возник большой процент поражения легких, здоровье во многом восстанавливается при помощи упражнений, заключил Нетесов.

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