День матери отметят в столичных библиотеках

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ростовская набережная, 5 Карта всех событий

Всероссийский день матери 27 и 28 ноября отметят в московских библиотеках. Дети вместе с мамами смогут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.

Большую программу к празднику подготовила Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара. В субботу, 27 ноября, старт мероприятиям даст интерактивная программа «Выходной для мамы». Секретами ведения домашнего хозяйства с мамами поделится повар и автор проекта «Домоводство 2.0» Виктория Боярская. «Аромамама» Анастасия Мамушкина расскажет о полезных свойствах ароматических масел. Невролог Ирина Куприенко объяснит, как улучшить детский сон. Также пройдут творческие занятия.

Юным гостям библиотеки почитают книгу Михаила Яснова «Лучшие стихи и рассказы современных писателей для детей». Здесь создадут стенгазету про любимых мам, поиграют в веселые игры. А завершится день дискотекой.

На следующий день пройдет онлайн-лекциия, на которой расскажут, как жили столичные мамы 100 лет назад.

Библиотека номер 191 предлагает 27 ноября узнать, как отмечают День матери в разных странах. Также юные посетители сделают сувенир и поучаствуют в викторине.

В воскресенье, 28 ноября, в библиотеке номер 86 создадут цветочную композицию. Для мам пройдет тренинг «Я с тобой» психолога Евгении Орленко по укреплению отношений с детьми.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.