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Москвичей пригласили на тематические экскурсии на ВДНХ в День матери

Ольга Маркова

Развлечения
Москвичей пригласили на тематические экскурсии на ВДНХ в День матери
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, площадь Дружбы Народов Карта всех событий

Главная выставка страны с 26 по 28 ноября приглашает жителей и гостей столицы на праздничную программу, приуроченную к Дню матери.

Участникам экскурсии «Женские образы ВДНХ» расскажут о 16 девушках на фонтане «Дружба народов», скульптурах на павильонах номер 18 «Республика Беларусь» и номер 58 «Земледелие», а также о том, имена каких актрис советского кино связаны с историей выставки.

В Центре славянской письменности «Слово» пройдет экскурсия «Слово о Матери». Посетители узнают о дошедших до наших дней письменных источниках, которые могут пролить свет на то, как менялось отношение к роли матери в жизни семьи и общества.

Музей кукол приглашает на экскурсию, посвященную роли женщин в отечественной истории. Участникам расскажут, какая из жен Ивана Грозного могла усмирить его гнев, а какая подтолкнула учредить опричнину. Гости узнают, за что Екатерина Алексеевна получила первый в России женский орден. Посетителям расскажут о быте царевен и традициях воспитания наследников.

В центре «Космонавтика и авиация» состоится экскурсия «Звездные женщины», на которой расскажут о наших соотечественницах, посвятивших свою жизнь космосу.

В эколого-просветительском центре «Цветоводство» пройдет мастер-класс по созданию открытки на День матери, а в центре «Пчеловодство» — мастер-класс по изготовлению одной из самых незаменимых вещей-мелочей для рукоделия — игольницы.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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