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Флорист назвала цветы, которые лучше всего дарить в День матери

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Флорист назвала цветы, которые лучше всего дарить в День матери
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В этом году праздник День матери в России будут отмечать 28 ноября. О том, какие цветы лучше подарить родительницам в эту важную дату, «Вечерней Москве» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По словам эксперта, удачнее всего будут цветы в горшках. Они долго цветут, особенно орхидеи, цикламены, миниатюрные розы, подчеркнула собеседница «ВМ».

— Можно подарить красиво упакованный горшочек с цветком — это будет радостно и надолго. А так — обычные букеты, которые дарят на день рождения. Потому что особой разницы между этими праздниками нет. Ассортимент цветов сейчас огромен, но лучше отдать предпочтение любимым маминым композициям. А если она сладкоежка, то можно в букет интегрировать еще и конфеты, — посоветовала флорист.

В Ассоциации родительских комитетов также рассказали, какой подарок станет самым лучшим для мам в их праздник. По мнению ее председателя Ольги Летковой, это приятные слова, благодарность и любовь. Также она дополнила «ВМ», что маленькие россияне могут в День матери сделать и подарить поделку, а взрослым стоит отталкиваться от предпочтений своих родительниц и, конечно, бюджета.

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