«Дожди будут сменяться снегом»: москвичей предупредили о неустойчивой погоде в выходные

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В последние выходные ноября в столице ожидаются осадки, самые интенсивные из них прогнозируются днем в субботу и в ночь на воскресенье. На дорогах может возникнуть гололедица, автомобилистам стоит быть аккуратнее во время поездок за город. Об этом «Вечерней Москве» сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

По ее словам, 27 и 28 ноября в Москве ожидается неустойчивая погода с осадками. Их количество уменьшится только в воскресенье.

— Погоду будет определять очередной атлантический циклон. В субботу и воскресенье погода облачная, с осадками. Наиболее интенсивные осадки ожидаются днем в субботу и в ночь на воскресенье. В воскресенье днем небольшие осадки будут только местами, — рассказала специалист.

Метеоролог подчеркнула, что в ночные часы температура в Москве упадет до 0 — плюс 2 градусов, по области — до минус 2.

В дневные часы температуры будут слабоположительными, отметила собеседница «ВМ».

— Дневные температуры и в субботу, и в воскресенье практически одинаковые: плюс 1–4 градуса. Температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на 3–4, — заметила Позднякова.

Синоптик предупредила: из-за отрицательных температур на дорогах может образоваться гололедица. Автомобилистам стоит быть аккуратнее на загородных трассах и в местах, которые недостаточно хорошо очищаются.

По словам собеседницы «ВМ», после выходных характер погоды начнет меняться. Однако установления снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит.

— 30 ноября в течение дня температура будет понижаться, дожди будут сменяться снегом. Первого числа температура станет слабоотрицательной, возможен небольшой снежок. Предварительный прогноз, который будет уточняться: утром первого числа, может быть, и не сформируется снежный покров. Потому что за теплые дни и дни, когда у нас осадки будут приниматься в виде дождя, то небольшое количество снега, который лежит сейчас в городе, просто исчезнет, — отметила Позднякова.

При этом пока рано говорить о том, какая погода ждет москвичей на Новый год, заключила метеоролог.