Первый международный VR фестиваль пройдет в Москве

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Россия, Москва, Пушкарёв переулок, 5 Карта всех событий

Центр современного искусства МАРС, парк виртуальных развлечений ARena Space и Государственный центральный Музей кино с 26 ноября по 12 декабря приглашают жителей и гостей столицы на Первый Московский международный VR фестиваль. Организаторами форума выступили интерактивная студия Less Media Group и медиагруппа «Красный квадрат».

Тема фестиваля в текущем году — «Фокус на Францию». Посетителям представят лучший контент в формате виртуальной реальности со всего мира — 24 художественных VR проекта из 12 стран.

Программа разделена на семь тематических треков: «Осознанность», «Сторителлинг», «Интерактив», «Высота», «Арт», «Док» и «Шедевры».

В «Осознанность» вошли проекты, исследующие границы сознания с помощью самых смелых образов. В секции «Сторителлинг» представлены истории о любви, сомнениях, одиночестве и смелости. В «Интерактив» вошли две анимационные игры. «Высота» включила в себя работы о бескрайнем космосе и захватывающем покорении высочайшей вершины Земли – Эвереста. Трек «Арт» посвящен истории игрового кино. В «Док» вошли документальные проекты.

Трек «Шедевры», посвященный VR воплощениям картин Моне, Мунка и Брейгеля, будет показан с 9 по 12 декабря.

Показ работ пройдет на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба фестиваля.