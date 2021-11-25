На Украине заявили о готовности Зеленского ввести в стране военное положение

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Нынешний президент Украины Владимир Зеленский готов ввести режим военного положения в стране. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в четверг, 25 ноября.

Он отметил, что лидер Украины намерен ввести режим 1 декабря сроком на два месяца. Сделает он это с помощью украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

— Делается это с одной целью — контроль над СМИ, потому что военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия, — заявил Ляшко.

Политик добавил, что поводом для введения военного положения станут акции протеста. На них граждане Украины выступают против властей, передает РИА Новости слова лидера Радикальной партии.

18 ноября Зеленский ввел санкции против 28 лиц за «преследование» украинцев в Крыму. В санкционном списке числятся 23 россиянина, несколько украинцев и лица без указания гражданства.