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Количество атак программ-вымогателей в России увеличилось втрое

Виктория Сикерина

Общество
Количество атак программ-вымогателей в России увеличилось втрое
Фото: Pexels

Число атак программ-вымогателей выросло в России более чем в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе компании Group-IB в четверг, 25 ноября.

По данным фирмы, больше всего атак совершили программы Dharma, Crylock и Thanos.

— По данным Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB, количество атак на организации на территории страны увеличилось в 2021 году более чем на 200 процентов, — отметили в пресс-службе.

Перечисленные операторы действуют по популярной партнерской модели «Вымогательство как услуга». В среднем по РФ вымогатели требуют около трех миллионов рублей за украденные сведения. Однако рекорд по денежной сумме установила программа OldGremlin. Злоумышленникам удалось получить от потерпевшего гражданина 250 миллионов рублей.

При этом российские вымогатели не используют публичные сайты для продажи информации, а выставляют ее на аукционах. Именно из-за этого данные о результативных кибератаках зачастую отсутствуют. Кроме того, молчат и сами пострадавшие.

Также исследователи назвали самый востребованный способ обмана. Это компрометация публично доступных терминальных серверов по протоколу удаленного рабочего стола. Доля таких вымогательств составляет 60 процентов от общего числа случаев, передает РИА Новости.

Ранее обозреватель компании-разработчика программ кибербезопасности ESET Станислав Жураковский рассказал, как отличить поддельный портал государственных услуг от официального.

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