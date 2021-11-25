Оперный певец Леонид Зимненко умер в возрасте 78 лет

Фото: РИА Новости

Российский оперный певец, народный артист РФ Леонид Зимненко скончался в возрасте 78 лет. Об этом заявил художественный руководитель и генеральный директор столичного театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман в четверг, 25 ноября.

Он уточнил, что артист ушел из жизни 24 ноября, передает агентство городских новостей «Москва».

Леонид Зимненко родился в 1943 году. Образование получил в Московской государственной консерватории. После окончания учебного заведения, в 1971 году, стал солистом Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

За творческую карьеру Зимненко исполнял как русские, так и западные вокальные произведения. Среди них «Борис Годунов» Мусоргского, «Евгений Онегин» Чайковского, «Обручение в монастыре» Прокофьева, «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова и многие другие.

В 1973 году удостоился звания лауреата Всесоюзного конкурса вокалистов имени Глинки.

Также на протяжении долгих лет сотрудничал с театром «Геликон-опера». А с 1999 года начал выступать на сцене Большого театра.

9 апреля 1996 года указом президента удостоен звания народного артиста РФ.