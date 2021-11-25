V Медиафорум этнических и региональных СМИ начнется в Москве 29 ноября

Фото: Mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

На V Медиафоруме этнических и региональных СМИ, который начнется в 11:00 в Конгресс-центре правительства Москвы 29 ноября, поднимут вопросы миграции, внутреннего туризма и молодежных коммуникаций.

В рамках мероприятия специалисты обсудят этнокультурную тематику в детских и молодежных средствах массовой информации. Эксперты поднимут вопрос о том, как сделать этническую тему интересной для молодого поколения.

Кроме того, участники обсудят тему освещения миграционных проблем в массмедиа, а также попробуют объективно рассмотреть причины того, что термин «миграция» все чаще воспринимается обществом в негативном ключе.

На форуме также будут обсуждаться темы внутреннего туризма и соблюдения равновесия между современным подходом к путешествиям и исторической достоверностью.

Открывать форум будут такие специалисты, как замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и другие.

В рамках мероприятия состоятся выступления должностных лиц, представителей этнических фестивалей и авторов социальных программ.

В 2021 году медиафорум планирует установить очередной рекорд по количеству участников и просмотров. Благодаря трансляции зрители смогут посмотреть сразу три секции, а также задать свои вопросы.