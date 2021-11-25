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Меркель допустила введение санкций из-за отсутствия прогресса в Донбассе

Иван Юминов

Политика
Меркель допустила введение санкций из-за отсутствия прогресса в Донбассе
Фото: Администрация президента РФ

Европейский союз должен продемонстрировать единство по Украине, в том числе при вводе новых санкций. Об этом заявила врио канцлера Германии Ангела Меркель в четверг, 25 ноября.

— Мы должны также здесь демонстрировать европейское единство, как и в отношении к Белоруссии, в вопросе, какие дополнительные санкции могут быть привлечены, если мы не увидим никакого прогресса… Мы должны дать понять, что в случае дальнейшего обострения ситуации можем ввести новые санкции, — рассказала глава государства.

Меркель выразила сожаление, что президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров не смогли провести встречу в «нормандском формате» к окончанию ее полномочий, отмечает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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