Мишустин поручил обеспечить рост демографических показателей
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Распространение коронавируса оказывает влияние на выполнение планов по увеличению численности населения страны. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 25 ноября.
— Глава государства поставил конкретную задачу — к 2030 году необходимо обеспечить устойчивый рост численности населения. Нынешние условия крайне непростые, — рассказал председатель правительства.
Пандемия COVID-19, по его словам, оказывает существенное влияние на достижение показателей. Властям, как уточнил он, следует иметь четкий план действий, который позволит вернуть их на значения до пандемии, а также обеспечит рост числа граждан.
Качественная медицинская помощь должна быть доступна жителям каждого региона, подчеркнул премьер. Правительство продолжает делать все необходимое для этого, приводит слова Мишустина РИА Новости.
17 ноября Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.