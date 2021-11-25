Мишустин поручил обеспечить рост демографических показателей

Фото: Правительство РФ

Распространение коронавируса оказывает влияние на выполнение планов по увеличению численности населения страны. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 25 ноября.

— Глава государства поставил конкретную задачу — к 2030 году необходимо обеспечить устойчивый рост численности населения. Нынешние условия крайне непростые, — рассказал председатель правительства.

Пандемия COVID-19, по его словам, оказывает существенное влияние на достижение показателей. Властям, как уточнил он, следует иметь четкий план действий, который позволит вернуть их на значения до пандемии, а также обеспечит рост числа граждан.

Качественная медицинская помощь должна быть доступна жителям каждого региона, подчеркнул премьер. Правительство продолжает делать все необходимое для этого, приводит слова Мишустина РИА Новости.

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17 ноября Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.