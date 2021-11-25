Акинфеев спел песню про российский футбол в образе Боба Марли

Фото: youtube.com/ FootballHGS

В Сети опубликовали видео, на котором капитан команды ЦСКА Игорь Акинфеев исполняет песню про российский футбол, примерив на себя образ легендарного Боба Марли. Футболист предстал на видео с дредами и в узнаваемой растаманской шапочке.

Данную композицию Сергей Жуков написал специально для сериала «Евгенич», который будет транслироваться на телеканале «Пятница!» с 9 декабря.

В многосерийном проекте также снялись Ольга Бузова, Лолита, Даня Милохин, Михаил Галустян и другие известные личности.

— «Запел», как написали все, это громко сказано. Но я и правда исполнил песню, которую написал мой друг Серега Жуков. Только он мог уговорить меня на такую авантюру — не только спеть, но и сняться в сериале, — рассказал Акинфеев, выразив надежду, что его новый опыт окажется смешным.

Сергей Жуков стал не только автором сериала, но и исполнителем главной роли — музыкального продюсера из 90-х Евгенича. После скандальной истории он вынужден уйти в подполье, однако спустя 30 лет возвращается, чтобы написать новые хиты отечественным звездам эстрады.