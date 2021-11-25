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Роспотребнадзор опечатал заведение «Шаурма. Бистро» за несоблюдение антиковидных мер

Полина Долганова

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Роспотребнадзор опечатал заведение «Шаурма. Бистро» за несоблюдение антиковидных мер
Фото: Pixabay

Столичный Роспотребнадзор опечатал заведение «Шаурма. Бистро» в СЗАО Москвы за нарушение мер профилактики распространения COVID-19. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Точка общепита располагается по адресу улица Героев Панфиловцев, дом 1а.

Отмечается, что в заведении нарушались санитарно-эпидемиологические требования.

— Составлены протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — прим. «ВМ»), протокол о временном запрете деятельности. Помещения предприятия общественного питания «Шаурма. Бистро» опечатаны в досудебном порядке, — сообщает ведомство.

Теперь по решению суда ресторан может прекратить свою деятельность сроком до 90 дней.

15 ноября на юго-востоке столицы, в районе Некрасовка, закрыли хостел из-за нарушения антикоронавирусных мер. Речь идет о хостеле индивидуального предпринимателя Зурабяна, который находится на 2-й Вольской улице, дом 5, корпус 2. Вход в хостел опечатали 12 ноября после проверки.

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