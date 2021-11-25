Новая Третьяковка 29 ноября презентует после реставрации скульптуру «Футболисты»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

В Новой Третьяковке 29 ноября пройдет презентация отреставрированной скульптуры Иосифа Чайкова «Футболисты». Об этом рассказали в пресс-службе Государственной Третьяковской галереи.

— После завершения длительных и сложных реставрационных работ скульптурная группа возвращается в постоянную экспозицию искусства XX века. Посетители получат возможность вновь открыть для себя шедевр отечественной скульптуры 1920-х годов в его первозданном виде, — сообщается в материале.

В пресс-службе отметили, что реставрация скульптуры проводилась с 2017 года.

— Она была осуществлена сотрудниками отдела научной реставрации скульптуры ХХ века Третьяковской галереи с привлечением специалистов из реставрационной мастерской «Наследие», — говорится в сообщении.

В Новой Третьяковке добавили, что «Футболисты» являются одним из самых запоминающихся произведений советской скульптуры, пишет агентство городских новостей «Москва».

18 ноября Новая Третьяковка пригласила горожан на цикл показов «Опера в кино», который раз в месяц вплоть до 25 июня будет радовать ценителей высокого искусства.