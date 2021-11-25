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Названы предметы, которые хранят негативную энергию и отравляют жизнь

Полина Долганова

Общество
Названы предметы, которые хранят негативную энергию и отравляют жизнь
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В квартире многих людей хранятся предметы, назначение которых остается загадкой даже для хозяев.

Так, сайт Rsute привел список предметов, от которых стоит избавиться, чтобы их негативная энергия не отравляла жизнь.

На первом месте в списке таких вещей — разбитые зеркала и стекла, которые способны превращать положительную энергию в отрицательную.

Также рекомендуется избавиться от старой одежды, которая накапливает в себе нехорошие силы и память о плохих событиях.

Кроме того, специалисты советуют выкинуть в мусорный бак все ненужное из кошелька и карманов, а также отнести на помойку сломанную технику, которая захламляет квартиру.

Не стоит также хранить вещи умерших родственников. Эти предметы содержат в себе неживую энергетику и не позволяют ощутить полную свободу в доме.

Также стоить избавиться от старой обуви и от неработающих часов, которые влияют на то, как человек ощущает время.

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