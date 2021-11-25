В Москве вручили национальную премию «Радиомания»

Фото: ГПМ Радио

Лучшим представителям радиоиндустрии вручили золотые микрофоны «Радиомании». Торжественная церемония прошла 25 ноября в Москве под эгидой Российской Академии радио (РАР).

«Радиомания» – одна из самых престижных наград в сфере радиовещания в России. Премия проходит ежегодно с 2002 года. Она призвана поддержать творческие инициативы работников индустрии, продемонстрировать их достижения, а также служит профессиональной площадкой для обмена опытом и повышения квалификации работников радио. За годы существования «Радиомании» открыто немало новых имен, множество эфирных и внеэфирных проектов получили достойную оценку и освещение в профессиональном сообществе.

Самую престижную награду в сфере радиовещания в России получили сразу десять проектов ГПМ Радио. В категории «Сетевые радиостанции» среди победителей «Авторадио», Детское радио и «Юмор FM», в категории «Региональные радиостанции» лауреатами стали проекты Like FM и филиала «Юмор FM» в Казани.

— В этом году у нас самое большое количество микрофонов за всю историю, и я восхищен уровнем экспертной оценки, тем более, что она дана нашим проектам конкурентным радийным сообществом, — отметил генеральный директор ГПМ Радио Юрий Костин. — Руководить компанией, где работают абсолютные чемпионы рынка, – большое счастье. Впереди нас ждут еще более великие дела, потому что появляется много новых трендов на рынке, происходит цифровая трансформация. Уверен, это далеко не последние профессиональные награды, которые мы получим в ближайшие годы.

«Радиоманию 2021» получили «Школа Детского радио» («Продвижение, внеэфирный проект») и подкаст Детского радио «ХРУМ, или сказочный детектив» («Продвижение в цифровой среде»). Еще один проект радиостанции «Лукоморье: Сказки Кота-ученого» занял первое место в номинации «Познавательная программа/рубрика».

«Нереклама» от «Юмор FM» победила как «Развлекательная программа/рубрика», лучшим специальным эфирным проектом для заказчика стал конкурс «Авторадио» «Ледокол знаний» к 75-летию атомной промышленности России при поддержке госкорпорации «Росатом», а в номинации «Радиоигра» – игра «What The Fake», организованная в рамках утреннего драйв-шоу радиостанции «Поехали».

Золотым микрофоном в специальной номинации к 60-летию полета Юрия Гагарина отмечен конкурс «Детское радио в космосе». Рисунки победителей этого конкурса составили экспозицию первой в истории Детской космической галереи на МКС. Отдельной статуэткой награждено вечернее шоу «Авторадио» «Мурзилки Live».

Like FM очередную награду «Радиомании» принес проект Trend Chart (категория «Региональные радиостанции», номинация «Музыкальная программа»). Этот проект дает возможность заглянуть в завтрашний день музыкальной индустрии, не случайно его слоган: «Все, что будет на хайпе завтра, сегодня в эфире Like FM».

Также среди лауреатов «Радиомании 2021» – региональные партнеры ГПМ Радио. В номинации «Продвижение, внеэфирный проект» победил «Поезд Юмор FM», который был реализован филиалом радиостанции в Казани.