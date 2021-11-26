Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Невролог назвала пять главных провокаторов мигрени

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Невролог назвала пять главных провокаторов мигрени
Фото: Pexels

Спровоцировать мигрень могут различные факторы, в том числе определенные продукты и запахи. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-невролог клинической больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге, член Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Оксана Мордовина.

По ее словам, при мигрени человек чувствует очень сильную пульсирующую головную боль с одной стороны.

— Она мешает на чем-то сосредоточиться, выполнять привычные дела. Сопровождается желанием спрятаться от света, шума, «лишних» звуков. Долго длится: от 2–3 часов до 2–3 суток. Обычные анальгетики не помогают, — сказала врач.

Мордовина выделила шесть факторов, которые провоцируют приступы мигрени.

— Некоторые продукты: индивидуально шоколад, сыр, красное вино. Также недуг могут вызывать определенные запахи, стресс, нагрузки, и, конечно же, гормональный фон. Поэтому мигрень чаще наблюдается у женщин, — отметила врач.

Головная боль у женщин отличается по интенсивности и продолжительности в разные периоды по сравнению с приступом мигрени у мужчин. В связи с этим в лечении и профилактике у пациентов разных полов будут нюансы, уточнила Мордовина.

Некоторые граждане, особенно россиянки, становятся почти экспертами своего заболевания, заметила собеседница «ВМ». Но к специалисту надо обязательно обращаться еще и для обследования, потому что под маской мигрени может скрываться заболевание как самого головного мозга, так и сосудов головного мозга, предупредила врач.

Читайте также:
эксперты головная боль мигрень
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте