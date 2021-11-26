Врач перечислила категории людей, подверженных дефициту витамина K

Фото: Pexels

Дефициту витамина K в большей степени подвержены женщины в период менопаузы, пожилые люди и обладатели определенных мутаций. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

— Обмен витамина K в организме может нарушаться в некоторых состояниях жизни. Так, его могут ухудшить старение и менопауза. Особенно это важно для женщин. Имеют значение и генетические особенности. Например, существует категория людей, у которых присутствует такая мутация. Метаболизм витамина К у них идет медленнее, чем должен. Из-за этого повышаются риски возникновения проблем со свертыванием крови, — разъяснила эксперт.

Она добавила, что дефицит витамина K — довольно редкое явление в современном мире. Эта особенность обусловлена высоким содержанием компонента в продуктах растительного и животного происхождения (особенно в зелени и маслах).

— Если у человека нет патологии, связанной с кишечником или недостаточностью ферментов поджелудочной железы, а витамин К2 производится исправно, то дефицит витамина К — это редкая история, — заявила Романенко.