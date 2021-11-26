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Губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе платных дорог для Подмосковья

Ирина Игнатенко

Общество
Губернатор Андрей Воробьев рассказал о пользе платных дорог для Подмосковья
Фото: mosreg.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области появятся новые платные дороги: одна в Одинцове, другая — дублер Щелковского шоссе.

Глава региона признался, что положительно относится к строительству платных дорог. По его словам, наличие платных и бесплатных дорог дает человеку возможность доехать до пункта назначения так, как ему нравится. Таким образом, каждая поездка становится более удобной.

Воробьев также добавил, что подобные проекты выгодны и бизнесу, и людям.

— Это лишь дополнительная возможность, опция, которая позволяет получить дополнительное удобство. Ну а бизнесу, потому что частно-государственное партнерство, концессии — разные формы, они тоже дают свой эффект. Это рабочие места, это инвестиции, — подчеркнул губернатор в эфире «360».

Он отметил, что для строительства дорог необходимо привлекать не только бюджетные ресурсы, но и предлагать инвесторам самые интересные формы участия в жизни Подмосковья.

До этого сообщалось, что более 60 миллиардов рублей выделят на строительство и ремонт дорог в Подмосковье.

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