Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню матери

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы 28 ноября приглашает всех желающих принять участие в онлайн-программе, приуроченной ко Дню матери. На сайте музея проведут викторины и мастер-классы, а также прочитают фронтовые письма.

Мастер-класс «Подарок маме» адресован прежде всего юным гостям музея. На нем можно научиться делать закладку и красивую обложку для книги, а также цветок из бумаги. Дети услышат рассказ о литературных произведениях, посвященных Великой Отечественной войне, и авторах, которые знали о войне не понаслышке и оставили книги, запечатлевшие атмосферу горьких и вместе с тем героических лет.

Юнармейцы, кадеты и волонтеры в рамках патриотической акции «Ромашка Победы. Семейная история войны» прочтут отрывки из солдатских писем матерям с фронта.

Виртуальным гостям предлагают проверить свои знания в онлайн-викторине, посвященной матерям-героиням. Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные с образом матери в творчестве художников, поэтов, скульпторов, композиторов, зрители также узнают историю появления почетного звания «Мать-героиня» и ордена «Мать-героиня» — наград, учрежденных во время Великой Отечественной войны.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщает пресс-служба музея.

28 ноября в Музее Победы пройдет очное празднование Дня матери. В честь знаменательной даты вход в главное здание музея для всех мам с детьми до восемнадцати лет будет бесплатным.

Акция «Пламя материнского сердца» откроет воскресную программу. Каждый сможет зажечь свечи у скульптурной композиции в Зале Памяти и Скорби и вспомнить трагическую судьбу женщин-матерей, отправляющих своих сыновей на фронт. Горящие свечи станут символом пылающего материнского сердца — неугасающего огня любви и нежности.