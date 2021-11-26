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Экономист прокомментировал обвинения Польши в адрес Газпрома

Ирина Игнатенко

Экономика
Экономист прокомментировал обвинения Польши в адрес Газпрома
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который обвинил Газпром в ценовых манипуляциях на газовом рынке. Эксперт указал на необоснованность этих обвинений.

— Насколько я понимаю, Газпром в полном объеме выполняет все контракты по поставке газа в Европу. Так что говорить, что Газпром манипулирует газовым краном, было бы абсолютно вопреки действительности, — отметил он в комментарии ФАН.

Колганов отметил, что нынешняя стоимость голубого топлива также связана с наступлением холодов. Он пояснил, что колебания цен на газовом рынке вызваны особенностями ценообразования на товарных биржах. Любые сообщения могут привести к изменению цен в ту или иную сторону.

В преддверии зимы запасы газа в Европе надо увеличивать, это создает повышенный спрос, добавил эксперт.

До этого аналитик Артем Деев назвал причины роста цен на газ в Европе. По словам эксперта, стоимость биржевых цен на газ в Европе снова реагирует на новости о том, что Газпром не стал бронировать мощности на перекачку сырья через Польшу и Украину. Кроме того, наблюдается усиление геополитического напряжения из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.

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