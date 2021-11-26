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Столичные врачи за сутки вылечили еще 5136 пациентов от COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили еще 5136 пациентов от COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 5136 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в пятницу, 26 ноября.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровел 1 755 581 пациент.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 3929 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 916, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 624.

Столичные врачи за сутки вылечили еще 5136 пациентов от COVID-19 Фото: Оперштаб

Еще 94 пациента за сутки скончались, говорится в сообщении.

При этом за последние 24 часа в России выявили 34 690 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. За сутки в РФ от COVID-19 скончались 1235 человек, при этом полностью выздоровели 36 145 человек.

Столичные врачи за сутки вылечили еще 5136 пациентов от COVID-19

Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и профилактике заболевания в стране до 2024 года. Об этом свидетельствует соответствующее постановление главного санитарного врача, опубликованное во вторник, 16 ноября.

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