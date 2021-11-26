Ученые создали технологию бесконтактной очистки промышленного оборудования

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Ученые Университета Хельсинки и Уральского федерального университета разработали технологию бесконтактной очистки от загрязнений сложного промышленного оборудования. Она более безопасна с точки зрения экологии и более выгодна с экономической точки зрения.

Применять новую технологию будут для очистки трубопроводов, теплообменников, технических резервуаров.

Новый метод очистки оборудования с использованием ультразвуковых волн позволяет сфокусировать сигнал и таким образом оптимизировать очистку. Очистка оборудования происходит гораздо качественнее: максимально аккуратно, точно, менее энергоемко.

Создавая новую технологию, специалисты применили метод обработки сигналов с обращением времени, разработанный французским физиком Матиасом Финком в начале 1990-х годов. Ученые первыми применили метод Финка для ультразвуковой очистки сложных промышленных объектов и оборудования от загрязнений, передает издание argumenti.ru.

До этого сообщалось, что ученые разработали искусственный интеллект, способный предсказывать структуру белка.