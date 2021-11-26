Названа опасная ошибка при «прикуривании» автомобиля

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Во время подключения исправного автомобиля к разряженному аккумулятору другой машины «автомобиль-донор» не должен быть заведен. В противном случае можно повредить электронику автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

По словам специалиста, перед «прикуриванием» важно убедиться, что конкретная модель допускает такой способ восстановления аккумулятора.

— Надо смотреть, что за машина. Например, если какая-нибудь современная машина вроде Renault Arkana, то прикуривать ее нельзя: там могут погореть «мозги», и это будет гораздо более дорогая история, чем новый аккумулятор, — рассказал собеседник «ВМ».

На более старых машинах зарядку также нужно производить по правилам, подчеркнул Бревдо. Для этого оба автомобиля должны быть отключены, после чего провода прикуривателя перекидываются с исправной машины на вторую, только потом исправный автомобиль заводится. Чтобы зарядить аккумулятор, достаточно пяти–десяти минут работы на холостом ходу, отметил эксперт.

Главная ошибка, которую могут совершить автомобилисты при прикуривании, — подключить к разряженному аккумулятору уже заведенный автомобиль, подчеркнул Бревдо.

— Ни в коем случае нельзя пытаться заводить машину, которая подсоединена прикуривательными проводами к другой работающей машине. Она должна быть выключена, иначе скачок напряжения, возникающий в момент старта, может сжечь ей «мозги», — рассказал эксперт.

При отсутствии соответствующих знаний перед «прикуриванием» желательно изучить, что советуют эксперты по конкретной модели, заключил Бревдо.