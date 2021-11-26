Большой Устьинский мост в центре Москвы оснастят системой безопасности

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Большой Устьинский мост Карта всех событий

Большой Устьинский мост в Таганском районе оснастят системами видеонаблюдения и видеозаписи, охранно-пожарной сигнализацией и комплексом технических средств связи и передачи информации. Об этом 26 ноября сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, Москва уделяет внимание безопасности горожан, а своевременная модернизация систем безопасности обеспечивает оперативное реагирование правоохранительных органов на экстренные и чрезвычайные ситуации. Документация проекта на оснащение моста уже согласована.

— Так, в скором времени будет произведено оснащение системами транспортной безопасности Большого Устьинского моста в Таганском районе. Мост был построен в 1938 году, — передает слова Яковлевой официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что на Устьинском мосту планируется установить всепогодные шкафы в подмостовом пространстве для хранения, обработки и передачи данных. Кроме того, запланировано размещение систем видеонаблюдения и видеозаписи, сигнализации и оповещения, а также систем контроля доступа и диспетчеризации. При этом проект включает устройство комплекса технических средств связи и передачи информации.

Днем ранее, 25 ноября, Анна Яковлева сообщила, что в столичном районе Марфино на улице Академика Королева возведут два жилых корпуса в составе одного дома по программе реновации жилищного фонда Москвы. Проект уже прошел этап согласования. Проектом также предусматривается строительство одноэтажного нежилого здания, которое будет соединяться с корпусами за счет колоннады.