Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Большой Устьинский мост в центре Москвы оснастят системой безопасности

Евгений Белоусов

Город
Большой Устьинский мост в центре Москвы оснастят системой безопасности
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Большой Устьинский мост Карта всех событий

Большой Устьинский мост в Таганском районе оснастят системами видеонаблюдения и видеозаписи, охранно-пожарной сигнализацией и комплексом технических средств связи и передачи информации. Об этом 26 ноября сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, Москва уделяет внимание безопасности горожан, а своевременная модернизация систем безопасности обеспечивает оперативное реагирование правоохранительных органов на экстренные и чрезвычайные ситуации. Документация проекта на оснащение моста уже согласована.

— Так, в скором времени будет произведено оснащение системами транспортной безопасности Большого Устьинского моста в Таганском районе. Мост был построен в 1938 году, — передает слова Яковлевой официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что на Устьинском мосту планируется установить всепогодные шкафы в подмостовом пространстве для хранения, обработки и передачи данных. Кроме того, запланировано размещение систем видеонаблюдения и видеозаписи, сигнализации и оповещения, а также систем контроля доступа и диспетчеризации. При этом проект включает устройство комплекса технических средств связи и передачи информации.

Днем ранее, 25 ноября, Анна Яковлева сообщила, что в столичном районе Марфино на улице Академика Королева возведут два жилых корпуса в составе одного дома по программе реновации жилищного фонда Москвы. Проект уже прошел этап согласования. Проектом также предусматривается строительство одноэтажного нежилого здания, которое будет соединяться с корпусами за счет колоннады.

Читайте также:
Мосгосэкспертиза Мосты Безопасность
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте