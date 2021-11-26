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Выставка «В кадре — Битва за Москву» откроется в филиале Музея Победы

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «В кадре — Битва за Москву» откроется в филиале Музея Победы
Фото: Агентство Москва
Россия, Московская область, Красногорск, улица Народного Ополчения, 15 Карта всех событий

Красногорский филиал Музея Победы в рамках проекта «Приближение. История в деталях» представляет выставку «В кадре — Битва за Москву». Новая экспозиция приурочена к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.

Основными экспонатами экспозиции стали два немецких фотоаппарата. Первая камера — Balda Jubilette. Она выпускалась в Дрездене в конце 30-х годов прошлого века. Второй экспонат — аппарат Leica II, один из самых распространенных в мире в 1940-х годах. На основе этой модели делали легендарный советский ФЭД.

Также посетители увидят пропагандистское советское издание «Front-Illustrierte» на немецком языке, которое выпускалось Главным политуправлением РККА для распространения среди войск противника и военнопленных. В номере за декабрь 1941 года опубликована фотоподборка, показывающая мощь советских войск, которые участвовали в контрнаступлении 5 декабря.

Выставка открыта с 30 ноября по 28 января, сообщается на сайте музея.

С 19 ноября в Музее Победы открыта выставка «Ленинград. Дорога жизни», приуроченная к 80-летию со дня открытия легендарной трассы, проложенной в годы Великой Отечественной войны по льду Ладожского озера.

Гости музея увидят около 300 экспонатов, которые расскажут об истории создания ледовой трассы и людях, участвовавших в ее строительстве, о ежедневном подвиге тех, кто по замерзшему озеру под постоянными обстрелами вез продукты умирающим ленинградцам, а из города — ослабевших детей и женщин. Среди реликвий — картины и личные дневники заместителя начальника ледового участка пути Семена Гельберга.

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