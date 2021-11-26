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Адель поделилась секретами похудения на 45 килограммов

Иван Юминов

Сюжет: 

Еда
Общество
Адель поделилась секретами похудения на 45 килограммов
Фото: instagram/adele

Певица Адель сообщила, как ей удалось сбросить 45 килограммов, сохранив узнаваемый образ.

— Тренируясь, я могла просто почувствовать себя лучше. Речь никогда не шла о похудении — только о том, чтобы стать сильнее и уделять себе как можно больше времени каждый день без телефона, — рассказала артистка.

Так, недавно исполнительницу засняли с бумажными пакетами с едой, которые она позднее распаковала на камеру. Певица раскрыла, что, в частности, питается кабачками, зеленью, тыквой и болгарскими перцами.

При этом сыну Адель покупает молочные коктейли, овсяные хлопья и сырные палочки, уточнила она. Певица, по ее собственным словам, начала следить за тем, что вкладывает в свое тело.

Движущей силой ее трансформации стало чувство тревоги, после которого она поняла, что пора худеть. Помимо занятий фитнесом, артистка стала адептом сиртфуд-диеты.

Основу этого стиля питания составляют белки, ускоряющие обмен веществ и повышающие мышечный тонус. Например, можно питаться курицей, гречкой, соей, авокадо и ягодами, отмечает Marie Claire.

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