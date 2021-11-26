Нутрициолог назвала топ-5 убийц желчного пузыря

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Эксперт по питанию Ксения Черная рассказал том, каких правил нужно придерживаться, чтобы желчный пузырь нормально функционировал долгие годы.

— Многие думают, что если в желчном пузыре нет камней, то и проблем тоже нет. Но это не так. Обычно камни и удаление желчного — это конечная стадия, а наша задача — предупреждать заболевание, — рассказала эксперт в новом видео на YouTube-канале «PRO здоровье»

Главные симптомы — проблемы со стулом, акне, крапивница, фолликулярный кератоз, систематические головные боли и низкий иммунитет. Также явными симптомами будут боль в левом подреберье и ощущения горечи во рту.

— К проблемам с желчным пузырем приводят несколько факторов. Первый — неправильный питьевой режим. Многие воду не допивают, всего 1-2 стакана в день, что приводит в застою желчи. Во-вторых, это избыток сахаров и рафинированных углеводов. Продукты, в которых содержатся эти вещества, провоцируют застой желчи и делают ее тягучей. Третий фактор — это дефицит клетчатки. Благодаря свежим овощам и фруктам в организме стимулируется выработка желчи и происходит моторика желчного пузыря и кишечника, — объяснила эксперт.

Четвертым фактором, из-за которого страдает желчный пузырь, является исключение из рациона жиров, так как главный отток желчи происходит тогда, когда организм переваривает жиры. Пятая причина возникновения проблем с желчным пузырем — малоактивный образ жизни. Желчный пузырь — это такой же мышечный орган, как и любая мышца, и ему необходимо движение.

По словам Ксении Черной, устранив провоцирующие факторы и добавив в рацион зелень, ферментированые продукты и одуванчиковый чай, вы наладите работу органа.

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