Экс-главу тюремной больницы ФСИН в Саратове арестовали по делу о пытках

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Волжский суд Саратова арестовал до 25 января бывшего главу областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН Павла Гаценко по делу о пытках. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 26 ноября.

— Рассмотрено ходатайство в отношении Гаценко, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 января 2022 года включительно, — говорится в сообщении.

Гаценко и экс-глава отдела безопасности ОТБ № 1 Сергей Мальцев обвиняются по статье «Организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц». Им грозит до десяти лет лишения свободы, отмечает РИА Новости.

6 октября сообщалось, что экс-директор ФСИН Александр Калашников подписал указ об увольнении начальника тюремной больницы в Саратовской области, где пытали заключенных. Также вместе с начальником больницы уволены еще три сотрудника.

Все четверо уволены «по отрицательным мотивам». В одной из тюрем под Саратовом в отношении заключенного совершали действия насильственного характера.

Соответствующее видео появилось в Сети 4 октября. По словам автора публикации, надругательство было зафиксировано в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН под Саратовом.

СК возбудил еще четыре уголовных дела по факту пыток заключенных. Уточняется, что два дела возбудили по статье «Насильственные действия сексуального характера», еще два — по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения».