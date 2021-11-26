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«Реализую все амбиции»: Разумков планирует баллотироваться в президенты Украины

Виктория Храменкова

Политика
«Реализую все амбиции»: Разумков планирует баллотироваться в президенты Украины
Дмитрий Разумков

Экс-спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков планирует баллотироваться в президенты Украины и создать свою партию. Отмечается, что следующие выборы пройдут в 2024 году.

— Я реализую все амбиции, которые будут для того, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не удалось сделать в 2019-м году, будем делать дальше, — заявил Разумков в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», которое опубликованой на YouTube-канале.

Кроме этого, бывший спикер отметил, что намерен принимать участие в следующих выборах президента Украины. Также он добавил, что будет создавать свою партию и планирует успеть ее создать к следующим парламентским выборам.

Верховная рада Украины 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера. Депутаты «Слуги народа» инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов.

В сентябре Зеленский заявлял, что хочет баллотироваться на второй срок, но не будет в ближайшее время говорить об этом публично.

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