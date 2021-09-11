Украинский политолог заявил, что Зеленский хочет избраться на второй срок

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский хочет баллотироваться на второй срок, но не будет в ближайшее время говорить об этом публично. Об этом в субботу, 11 сентября, рассказал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Зеленский ранее высказался о своем потенциальном втором сроке на посту главы государства. По его словам, решение о том, пойдет ли он на второй президентский срок, примет украинский народ. Сам он никуда баллотироваться не планирует.

Бортник отметил, что на данный момент нет очевидных перспектив по избранию Зеленского на второй срок. По этой причине действующий украинский лидер примет решение о переизбрании только ближе к выборам, когда ситуация прояснится.

— Но дело в том, что такого рода заявления о втором сроке противоречат тем обещаниям, которые были даны раньше, и он не спешит публично об этом говорить, понимая, что таким образом он будет противоречить самому себе, и эта неправда может негативно восприниматься избирателями, — подчеркнул Бортник в беседе с РИА Новости.

До этого Зеленский поделился своими размышлениями о возможности потенциальной войны с Россией. По его словам, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией.

Также Зеленский заявил, что причиной вражды двух государств якобы стала «информационная политика Кремля». Он охарактеризовал ее как «неуважительную» по отношению к самостоятельности Украины.