Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Поеду отдыхать»: Зеленский высказался о втором президентском сроке

Илья Ашуров

Политика
«Поеду отдыхать»: Зеленский высказался о втором президентском сроке
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о своем потенциальном втором сроке на посту главы государства. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов в ходе форума YES Brainstorming в Киеве в пятницу, 10 сентября.

По словам Зеленского, решение о том, пойдет ли он на второй президентский срок, примет украинский народ. Сам он никуда баллотироваться не планирует.

— Я никуда не баллотируюсь. Я лучше выполню все, что обещал, в своем одном сроке и поеду отдыхать, — сказал Зеленский.

Ранее на том же форуме Зеленский поделился своими размышлениями о возможности потенциальной войны с Россией. По его словам, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией. Также Зеленский заявил, что причиной вражды двух государств якобы стала «информационная политика Кремля». Он охарактеризовал ее как «неуважительную» по отношению к самостоятельности Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с позицией президента Украины, отметив, что в Кремле «не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям».

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. В ходе предвыборной кампании он утверждал, что собирается быть президентом страны только один срок, передает РИА Новости.

Политолог Александр Вершинин в беседе с изданием «Экономика сегодня» выразил мнение, что украинский лидер после встречи с президентом США Джо Байденом окончательно осознал, что Украину не хотят видеть в НАТО.

Читайте также:
ВыборыВладимир ЗеленскийУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте