«Поеду отдыхать»: Зеленский высказался о втором президентском сроке

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о своем потенциальном втором сроке на посту главы государства. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналистов в ходе форума YES Brainstorming в Киеве в пятницу, 10 сентября.

По словам Зеленского, решение о том, пойдет ли он на второй президентский срок, примет украинский народ. Сам он никуда баллотироваться не планирует.

— Я никуда не баллотируюсь. Я лучше выполню все, что обещал, в своем одном сроке и поеду отдыхать, — сказал Зеленский.

Ранее на том же форуме Зеленский поделился своими размышлениями о возможности потенциальной войны с Россией. По его словам, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией. Также Зеленский заявил, что причиной вражды двух государств якобы стала «информационная политика Кремля». Он охарактеризовал ее как «неуважительную» по отношению к самостоятельности Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с позицией президента Украины, отметив, что в Кремле «не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям».

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. В ходе предвыборной кампании он утверждал, что собирается быть президентом страны только один срок, передает РИА Новости.

Политолог Александр Вершинин в беседе с изданием «Экономика сегодня» выразил мнение, что украинский лидер после встречи с президентом США Джо Байденом окончательно осознал, что Украину не хотят видеть в НАТО.