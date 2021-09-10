Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим размышлением о возможности потенциальной войны с Россией. Об этом лидер украинского государства высказался в ходе форума YES Brainstorming в Киеве в пятницу, 10 сентября.

По его словам, военный конфликт между Украиной и Россией возможен. При этом осуществление подобного сценария положит конец «соседству» между Россией, Украиной и Белоруссией.

Также Зеленский заявил, что причиной вражды двух государств якобы стала информационная политика Кремля. Он охарактеризовал ее как неуважительную по отношению к самостоятельности Украины.

— И проблема не в выборе того или другого политтехнолога, который ввел этот нарратив про «русский мир» и так далее, а в том, что отношение украинского народа к русским после этого сломалось. Отношений нет, — сказал Зеленский.

Кроме того, глава украинского государства сообщил, что ему «не хватает времени» думать о президенте России Владимире Путине. Однако он готов к «предметной» встрече со своим российским коллегой, передает РИА Новости.

В четверг, 9 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости проведения переговоров между Путиным и Зеленским. По его словам, диалог российского лидера с украинским «должен быть сложным», однако «к нему нужно идти».

Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что Зеленскому потребуется представить конструктивные темы, не связанные с Крымом, для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев отметил, что Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева. На вопрос ведущей, может ли встреча состояться в Минске, Мураев отметил, что, хотя такая вероятность минимальна, она все же есть.