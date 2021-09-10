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В МИД Украины заявили о необходимости переговоров Зеленского с Путиным

Анастасия Волоснова

Политика
В МИД Украины заявили о необходимости переговоров Зеленского с Путиным
Фото: roscongress/Вячеслав Викторов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, диалог российского лидера с украинским «должен быть сложным», однако «к нему нужно идти».

— Однозначно стоит разговаривать (Зеленскому с Путиным — Прим. «ВМ»), — рассказал Кулеба в эфире телеканала «1+1».

6 сентября Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным. При этом он заявил, что именно российская сторона «постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать».

Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что Зеленскому потребуется представить конструктивные темы, не связанные с Крымом, для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев отметил, что Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева.

На вопрос ведущей, может ли встреча состояться в Минске, Мураев отметил, что, хотя такая вероятность минимальна, она все же есть.

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