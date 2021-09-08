Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Унизительно»: на Украине не исключили встречу Зеленского с Путиным в Крыму

Юлия Курганова

Политика
«Унизительно»: на Украине не исключили встречу Зеленского с Путиным в Крыму
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева. Об этом сказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

— Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. И, кстати, может быть еще в Крыму. Это было бы красиво, — заявил он в понедельник, 6 сентября, в эфире канала «НАШ».

На вопрос ведущей, может ли встреча состояться в Минске, Мураев отметил, что хотя такая вероятность минимальна, она все же есть.

— Ну, кстати, в Белоруссии тоже весьма унизительно. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с Лукашенко. Тоже может быть, — сказал политик.

Он подчеркнул, что Украина намного больше заинтересована во встрече с Путиным. Мураев считает, что саммит с российским президентом жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины, транзита газа и тяжелого экономического положения в стране.

На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли украинский лидер согласится «пойти на унижение» и приехать в Крым, хотя Путин не будет обсуждать с ним вопрос полуострова, экс-депутат заявил, что Зеленский является «заложником своих слов».

6 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным. При этом он заявил, что именно российская сторона «постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать».

Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что Зеленскому потребуется представить конструктивные темы, не связанные с Крымом, для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также:
встречаВладимир ПутинВладимир Зеленский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте