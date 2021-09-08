«Унизительно»: на Украине не исключили встречу Зеленского с Путиным в Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева. Об этом сказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

— Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. И, кстати, может быть еще в Крыму. Это было бы красиво, — заявил он в понедельник, 6 сентября, в эфире канала «НАШ».

На вопрос ведущей, может ли встреча состояться в Минске, Мураев отметил, что хотя такая вероятность минимальна, она все же есть.

— Ну, кстати, в Белоруссии тоже весьма унизительно. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с Лукашенко. Тоже может быть, — сказал политик.

Он подчеркнул, что Украина намного больше заинтересована во встрече с Путиным. Мураев считает, что саммит с российским президентом жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины, транзита газа и тяжелого экономического положения в стране.

На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли украинский лидер согласится «пойти на унижение» и приехать в Крым, хотя Путин не будет обсуждать с ним вопрос полуострова, экс-депутат заявил, что Зеленский является «заложником своих слов».

6 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным. При этом он заявил, что именно российская сторона «постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать».

Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что Зеленскому потребуется представить конструктивные темы, не связанные с Крымом, для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».