Глава МИД Украины сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в пятницу, 5 сентября, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Мы не прячемся <...>, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать, — сообщил о н в эфире телеканала «Интер».

До этого украинский политолог Александр Дудчак заявил, что Зеленскому потребуется представить конструктивные темы, не связанные с Крымом, для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

5 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть пунктом повестки дня в потенциальных переговорах между Путиным и Зеленским. По его словам, для российской стороны темы Крыма «не существует», в то время как президент Украины непременно желает обсудить именно этот вопрос.