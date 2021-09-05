Песков: Принадлежность Крыма не может быть темой встречи Путина и Зеленского

Фото: Администрация президента РФ

Вопрос принадлежности Крыма не может быть пунктом повестки дня в потенциальных переговорах между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в воскресенье, 5 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, для российской стороны темы Крыма «не существует», в то время как президент Украины непременно желает обсудить именно этот вопрос.

— Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров, — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь президента отметил, что в настоящий момент организация переговоров между лидерами государств все еще не сдвинулась с мертвой точки. При этом президент России готов к вести диалог.

— Если говорить о политической воле президента Путина — он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять, — пояснил Песков, добавив, что взаимной инициативы Киева в этом вопросе пока нет.

1 сентября первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президентов России и Украины ведется на самом высоком уровне.

При этом чиновник не стал уточнять, в какой стране и когда может состояться саммит. Возможным местом встречи может быть Крым, а говоря о вероятности проведения его в Москве, Любченко «сделал отрицательный жест головой».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».