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На Украине заявили о подготовке встречи Путина и Зеленского

Иван Юминов

Политика
На Украине заявили о подготовке встречи Путина и Зеленского
Фото: Администрация президента РФ, president.gov.ua

Подготовка встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского идет на самом высоком уровне. Об этом заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко в среду, 1 сентября.

При этом чиновник не стал уточнять, в какой стране и когда может состояться саммит. Возможным местом встречи может быть Крым, а говоря о вероятности проведения его в Москве, Любченко «сделал отрицательный жест головой», отмечает РИА Новости.

1 сентября сообщалось о начале переговоров Зеленского с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер приехал на них в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты.

Главы государств, как отмечается, планируют обсудить российский газопровод «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства.

При этом тема мирного урегулирования конфликта в Донбассе станет главной в ходе разговора. Ожидается, что перед встречей лидеры сделают короткие заявления для журналистов. После этого начнутся переговоры в расширенном формате, а также состоится личная беседа президентов.

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