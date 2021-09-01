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Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в США

Виктория Сикерина

Политика
Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в США
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о старте переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом он сообщил в среду, 1 сентября, на своей странице в социальной сети Twitter.

В настоящий момент Владимир Зеленский находится в Соединенных Штатах с рабочим визитом.

Лидеры государств планируют обсудить «Северный поток — 2», энергетическую безопасность Украины и возможное развитие стратегического партнерства. При этом тема мирного урегулирования конфликта в Донбассе станет главной в ходе разговора президентов.

— Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня — безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства. Спасибо президенту США за поддержку территориальной целостности Украины и помощь в противодействии агрессии РФ. Вместе двигаться будем вперед по пути интеграции в ЕС и НАТО, — написал Зеленский.

Ожидается, что перед встречей лидеры Украины и США сделают короткие заявления для журналистов. После этого начнутся переговоры в расширенном формате, а также состоится личная беседа президентов, передает РИА Новости.

В среду, 1 сентября, Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Финансирование осуществят за счет госбюджета Украины и «привлечения программ международной помощи, кредитов и инвестиций».

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