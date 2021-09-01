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Зеленский представил в США план «трансформации» Украины на 277 миллиардов долларов

Анастасия Волоснова

В мире
Зеленский представил в США план «трансформации» Украины на 277 миллиардов долларов
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский представил план из 80 проектов по «трансформации республики» стоимостью 277 миллиардов долларов. Об этом рассказали в среду, 1 сентября, в пресс-службе главы государства.

Зеленский отметил, что проекты предусматривают финансирование за счет госбюджета Украины и «привлечение программ международной помощи, кредитов и инвестиций».

Он добавил, что у властей Украины есть четкое представление о том, какой должна стать страна через пять-десять лет.

— Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину, — отметил Зеленский, которого цитирует РБК.

Президент выразил надежду, что партнеры из США присоединятся к реализации плана по «трансформации» Украины.

Встреча Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена была перенесена на 1 сентября. При этом 26 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Вашингтон не рассчитывал переносить встречу и активно к ней готовился.

До этого Киев сорвал очередное заседание гуманитарной подгруппы по Донбассу. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов раскритиковал Киев за его действия по пути полной дезорганизации политического урегулирования.

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