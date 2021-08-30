СМИ: Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

Фото: president.gov.ua

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на сутки. Президенты Украины и США должны были встретиться 31 августа, но событие перенесли на 1 сентября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что представитель американского Белого дома подтвердил изданию факт переноса мероприятия.

При этом 26 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Вашингтон не рассчитывал переносить встречу и активно к ней готовился.

19 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом 31 августа. Переговоры предусматривают формат общения «с глазу на глаз». Во время визита в США Зеленский также планирует посетить Калифорнию.

В конце июля сообщалось, что Зеленский посетит США в конце лета. По словам главы американской администрации Джен Псаки, Байден «с нетерпением» ждет украинского лидера.