Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

Михаил Алимов

В мире
СМИ: Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября
Фото: president.gov.ua

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на сутки. Президенты Украины и США должны были встретиться 31 августа, но событие перенесли на 1 сентября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что представитель американского Белого дома подтвердил изданию факт переноса мероприятия.

При этом 26 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что Вашингтон не рассчитывал переносить встречу и активно к ней готовился.

19 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом 31 августа. Переговоры предусматривают формат общения «с глазу на глаз». Во время визита в США Зеленский также планирует посетить Калифорнию.

В конце июля сообщалось, что Зеленский посетит США в конце лета. По словам главы американской администрации Джен Псаки, Байден «с нетерпением» ждет украинского лидера.

Читайте также:
переносВладимир ЗеленскийДжо Байден
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте