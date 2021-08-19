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Зеленский встретится с Байденом 31 августа для переговоров «с глазу на глаз»

Анастасия Волоснова

В мире
Зеленский встретится с Байденом 31 августа для переговоров «с глазу на глаз»
Фото: whitehouse

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом 31 августа. Об этом рассказал в четверг, 19 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, переговоры предусматривают формат общения «с глазу на глаз».

— Мы договорились из США о переносе этой даты на один день в частности из-за того, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате «с глазу на глаз» — отметил Кулеба.

Он добавил, что во время визита в США Зеленский также планирует посетить Калифорнию. Слова министра транслировали на странице МИД Украины в Facebook.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию на следующей неделе, 20 августа, и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудят международную повестку, в том числе ситуации в Белоруссии, Афганистане и конфликт на востоке Украины.

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