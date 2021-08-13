Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель в Москве 20 августа

Фото: Администрация президента РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию на следующей неделе, 20 августа, и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в пятницу, 13 августа.

Отмечается, что программа визита пока неизвестна, однако встреча глав государств обязательно произойдет. Меркель и Путин планируют обсудить международные отношения и более местные вопросы.

— Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, — заявили в пресс-службе Кремля.

Примечательно, что после приезда в Россию Ангела Меркель отправится на Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по поводу гарантий в случае запуска «Северного потока — 2», сообщает РИА Новости.

Отметим, что в понедельник, 9 августа, посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что совместное заявление США и ФРГ не повлияет на темпы строительства «Северного потока — 2». Упомянутый документ, подчеркнул посол, никаких обязательств для России не несет.

В предыдущий раз Владимир Путин и Ангела Меркель проводили очные переговоры в январе 2020 года в Москве. После этой встречи президент России и канцлер Германии несколько раз созванивались, а в марте этого года состоялись также трехсторонние переговоры с участием Путина, Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона в формате видеоконференции.