Посол РФ в Германии оценил срок завершения строительства «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Совместное заявление США и ФРГ не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения «Северного потока – 2». Такое мнение в понедельник, 9 августа, выразил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Дипломат подчеркнул, что упомянутое заявление не является юридически обязывающим документом для подписавших его сторон. Для России, не участвовавшей в его подготовке, никаких конкретных обязательств оно тем более не несет.

Строительные работы в рамках проекта газопровода «Северный поток – 2» находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели, рассказал Нечаев «Известиям».

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако в мае 2021 года США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.

Президент США Джо Байден 16 июля во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель признал, что у них есть разногласия по «Северному потоку — 2». Однако 19 июля СМИ сообщили о соглашении США и Германии по «Северному потоку — 2».