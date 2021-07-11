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Nord Stream AG рассчитывает достроить «Северный поток — 2» в конце августа

Михаил Алимов

Общество
Nord Stream AG рассчитывает достроить «Северный поток — 2» в конце августа
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа. Об этом в воскресенье, 11 июля, сообщил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг.

— В настоящее время работы завершены на 98 процентов. Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа, — заявил он в интервью газете Handelsblatt.

Он добавил, что компания при этом учитывает риск новый санкций со стороны США, отметив, что это невозможно игнорировать.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца.

Ранее сообщалось, что названы варианты по улаживанию разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.

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