Названы варианты улаживания спора Германии и США по «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Разногласия Германии и Соединенных Штатов по поводу газопровода «Северный поток — 2» могут быть улажены при выплате компенсации Украине в случае, если она перестанет быть страной-транзитером. Об этом сообщается в опубликованной в пятницу, 9 июля, статье немецкой газеты Der Spiegel.

— Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа. Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины, — сказано в издании.

Также указывается, что существует вариант, при котором Германия может предложить Украине сотрудничество в производстве водорода.

Ранее украинский премьер заявил, что ЕС может остановить «Северный поток — 2». Киев продолжит борьбу против ввода в эксплуатацию газопровода и хочет добиться ограничения использования магистрали Евросоюзом.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца.