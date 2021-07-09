Украинский премьер заявил, что ЕС может остановить «Северный поток — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Киев продолжит борьбу против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» и хочет добиться ограничения использования магистрали Евросоюзом. Об этом в пятницу, 9 июля, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью литовскому каналу LRT.

По его словам, Киев не остановит то, что строительство магистрали уже почти завершилось. Он отметил, что украинская сторона продолжит бороться с «Северным потоком — 2», привлекая к процессу как можно больше стран.

— Компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование Газпромом трубопроводов OPAL и EUGAL, которые являются наземными продолжениями как «Северного потока», так и «Северного потока — 2», в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС, — подчеркнул Шмыгаль.

При этом он назвал газопровод «энергетическим оружием» Кремля, которое Москва направляет против Запада.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца.