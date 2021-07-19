СМИ сообщили о соглашении США и Германии по «Северному потоку — 2»

Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Германии и Соединенным Штатам Америки удалось преодолеть разногласия относительно газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с американским лидером Джо Байденом сообщила, что главы государств обсудили «Северный поток — 2» в контексте отношений с Россией и Украиной. Позиции Берлина и Вашингтона в этом вопросе различались. По словам Меркель, Украине следует остаться транзитером российского газа, а строящийся газопровод не заместит украинский транзит.

— Все выглядит хорошо. Мы ожидаем, что эти переговоры будут завершены в ближайшие дни, — говорится в сообщении.

Еще один источник рассказал, что стороны приблизились к соглашению, благодаря которому возобновление санкций США в отношении компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига удастся избежать.

Источники отмечают, что США и ФРГ планируют увеличить средства для поддержания энергетических преобразований на Украине, а также безопасности и эффективности в сфере энергетики. Остается неясным, будут ли государства привлекать для этого частные инвестиции или объявят о государственных вложениях, заключило агентство.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.