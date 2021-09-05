«Вызывает сомнение»: политолог оценил перспективы встречи Путина и Зеленского

Фото: Администрация президента РФ, president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется представить конструктивные темы, не связанные с Крымом, для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский политолог Александр Дудчак в воскресенье, 5 сентября.

— Нельзя исключать того, что встреча в принципе может произойти, но если на ней будут обсуждаться вопросы, не связанные с возвращением Крыма и с претензиями Украины по Донбассу. Если будут конструктивные предложения, то встреча не исключается, — предположил эксперт.

При этом он уточнил, что такое заявление украинского президента вызывает сомнение. Встреча глав государств в Крыму вряд ли возможна в текущих условиях, но Зеленскому было бы полезно посмотреть, как живут крымчане, приводит слова Дудчака НСН.

5 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопрос принадлежности Крыма не может быть пунктом повестки дня в потенциальных переговорах между Путиным и Зеленским. По его словам, для российской стороны темы Крыма «не существует», в то время как президент Украины непременно желает обсудить именно этот вопрос.

1 сентября первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи президентов России и Украины ведется на самом высоком уровне.

При этом чиновник не стал уточнять, в какой стране и когда может состояться саммит. Возможным местом встречи может быть Крым, а говоря о вероятности проведения его в Москве, Любченко «сделал отрицательный жест головой».